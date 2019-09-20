РФС объяснил, почему «Зениту» было отказано в заявке Кокорина

Российский футбольный союз опубликовал официальное сообщение, в котором объяснил, почему «Зениту» было отказано заявить на сезон нападающего Александра Кокорина.

«Отказать в удовлетворении заявления АО «ФК «Зенит» о регистрации футболиста Кокорина Александра Александровича вне регистрационного периода. Представитель Комитета РФС по статусу игроков заявил: «Рассмотренное дело было уникальным и сложным. Согласно статье 14 Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов в виде исключения из общего правила футболисты могут быть зарегистрированы вне регистрационного периода, но решение Комитета о такой регистрации принимается с учётом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований.

Изучив представленные документы, комитет пришёл к выводу о невозможности применения исключения для Кокорина, так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в клубе до момента окончания срока подачи в комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года). При этом футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайший очередной регистрационный период. Принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода в применений норм — исключений регламентных документов РФС», — говорится на официальном сайте РФС.