«1-10» – бывало ли хуже? Проверим знатоков футбола в нашей игре

«Чемпионат» и Quiz Time приготовили новые вопросы для фанатов лучшей игры с мячом. Футбольный квиз пройдёт 25 сентября в баре «Прогноз Погоды» в Москве (3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 3). Начало — в 20:00. В команде — от 2 до 7 человек. Помимо традиционных раундов о футболе, игры «50/50» и капитанского конкурса участники сыграют нефутбольный раунд, который полностью посвящён вопросам из самых разнообразных видов спорта. Вопросы написаны автором, который читает все новости и статьи на «Чемпионате». Проверить свои знания легко, но сначала нужно зарегистрироваться.
«Чемпионат Quiz Time» — игра, где вам пригодятся не только знания, но и логика с долей юмора. Ответы на вопросы принимаются с помощью специальных пультов. Важен не только правильный ответ, но и скорость его подачи. Все участники будут видеть таблицу с результатами в реальном времени, а также получат возможность выиграть дополнительные баллы в спортивных флеш-играх.
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