Медведев прокомментировал решение РФС отказать «Зениту» в заявке Кокорина

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение Российского футбольного союза отказать сине-бело-голубым в заявке на первую половину сезона форварда Александра Кокорина.
«Что здесь комментировать. Такой закон. Как понимаю, по процедурным вопросам и параметрам нам отказали. Есть определённая процедура, дело не только в сроках. Ничего трагического не произошло. Представьте, что УДО было бы позже. Самое главное — чтобы Александр вышел на игровую форму. С командой он тренироваться может. Запретов нет», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».
Напомним, осенью прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.
- 20 сентября 2019
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