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Джикия пропустит матч с «Уфой» из-за мышечного переутомления

Джикия пропустит матч с «Уфой» из-за мышечного переутомления
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия не поможет команде в выездном матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой», сообщает пресс-служба красно-белых на официальном сайте клуба.

Капитан «Спартака» пропустит встречу в целях профилактики из-за мышечного переутомления. Чтобы избежать мышечной травмы, тренерский и медицинский штабы приняли решение не включать защитника в заявку на игру.

Матч «Уфа» — «Спартак» состоится сегодня, 20 сентября, в Уфе на стадионе «Нефтяник», начало — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Приобрести и посмотреть прямую видеотрансляцию матча можно здесь.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» (11) — девятое.

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