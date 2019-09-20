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Клопп: «Челси» напоминает мне мою «Боруссию»

Клопп: «Челси» напоминает мне мою «Боруссию»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» сравнил лондонскую команду с дортмундской «Боруссией», которую он возглавлял с 2008 по 2015 год.

«Это действительно захватывающая команда. Она немного напоминает мне мою «Боруссию», которая была много лет назад. Тогда это был очень молодой коллектив, возможно, даже моложе сегодняшнего «Челси».

Люди всегда говорили о том, насколько они молоды, но они выходили на поле только потому, что были хороши. Они не играли, потому что просто были молоды», — приводит слова немецкого специалиста Sky Sports.

Матч «Челси» — «Ливерпуль» состоится 22 сентября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 18:30 мск.

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