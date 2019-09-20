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РФС разрешил «Динамо» заявить вратаря Шеплякова вне регистрационного периода

РФС разрешил «Динамо» заявить вратаря Шеплякова вне регистрационного периода
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз разрешил «Динамо» заявить голкипера Александра Шеплякова вне регистрационного периода.

«В пятницу, 20 сентября, состоялось заседание Комитета РФС по статусу игроков. Решение Комитета РФС по статусу игроков: удовлетворить заявление АО «ФК «Динамо-Москва» о регистрации футболиста Шеплякова Александра Александровича (13.08.1996 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить АО «ФК «Динамо-Москва» осуществить регистрацию футболиста Шеплякова Александра Александровича (13.08.1996 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», — сказано в заявлении на официальном сайте РФС.

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