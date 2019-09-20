РФС разрешил «Динамо» заявить вратаря Шеплякова вне регистрационного периода

Российский футбольный союз разрешил «Динамо» заявить голкипера Александра Шеплякова вне регистрационного периода.
«В пятницу, 20 сентября, состоялось заседание Комитета РФС по статусу игроков. Решение Комитета РФС по статусу игроков: удовлетворить заявление АО «ФК «Динамо-Москва» о регистрации футболиста Шеплякова Александра Александровича (13.08.1996 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить АО «ФК «Динамо-Москва» осуществить регистрацию футболиста Шеплякова Александра Александровича (13.08.1996 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», — сказано в заявлении на официальном сайте РФС.
- 20 сентября 2019
-
18:05
-
18:00
-
17:53
-
17:45
-
17:39
-
17:31
-
17:21
-
17:17
-
17:07
-
17:03
-
16:53
-
16:41
-
16:35
-
16:34
-
16:32
-
16:20
-
16:04
-
15:52
-
15:48
-
15:28
-
15:16
-
15:06
-
15:03
-
14:48
-
14:45
-
14:38
-
14:31
-
14:24
-
14:16
-
14:15
-
14:05
-
14:05
-
13:41
-
13:23
-
13:12