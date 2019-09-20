Игрок «Уфы» Пуцко: Бакаев явный лидер в атаке «Спартака», Шюррле пока непонятен

Защитник «Уфы» Александр Пуцко поделился мнением о «Спартаке», в стане которого он провёл почти 10 лет.

«Слежу не только за «Спартаком», а за всем чемпионатом России. Зелимхан Бакаев сейчас очень неплохо играет, в атаке он явный лидер. Андре Шюррле пока по первым матчам мне непонятен, даже неясно, на какой позиции он играет, хотя многие его хвалят. Новички команды, Тиль и Ларссон, пока сыграли совсем мало, поэтому их оценивать сложно.



Что касается того, что „Спартак“ самая обсуждаемая команда в России уже много лет, то тут всё просто. Если в «Спартаке» происходит какое-то нерядовое событие, все его обсуждают, на телевидении, в прессе и т д. Любую интригу пытаются вынести и раскручивать, потому что „Спартак“ самая популярная команда в России, и за него болеют очень много болельщиков», — приводит слова Пуцко официальный сайт «Уфы».