Колосков: с точки зрения интересов футбола Кокорину нужно было разрешить играть

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал решение комитета по статусу игроков отказать «Зениту» в заявке на первую половину сезона форварда Александра Кокорина, который в этом месяце был освобождён из колонии.

«С точки зрения интересов футбола было бы целесообразнее разрешить им играть. Ситуация непростая. Да, они вышли на свободу на следующий день после крайней даты регистрации игроков, но ведь решение суда было известно намного раньше. Я, конечно, не юрист, но, мне кажется, в интересах футбола его надо было заявлять.

Ясно, что Кокорину понадобится как минимум четыре месяца, чтобы набрать форму для того, чтобы начать играть. В таком случае зачем городить огород и просить изменить правила ради игрока, который пока не готов? Пусть спокойно тренируется, этого ему никто не запретит», — приводит слова Колоскова «RT на русском».

Напомним, Кокорин был осуждён за участие в двух драках в Москве в начале октября 2018 года. Вместе с форвардом срок отбывали его младший брат, друг и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.