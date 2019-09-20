«Уфа» обыграла «Спартак», не нанеся ни одного удара в створ ворот

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» на своём поле обыграла «Спартак» со счётом 1:0. Автором единственного забитого мяча в игре стал защитник красно-белых Николай Рассказов. На 13-й минуте встречи он срезал мяч в ворота своей команды после прострела форварда хозяев Вячеслава Кротова.
Интересно, что за весь матч «Уфа» не нанесла ни одного удара в створ ворот Александра Максименко. «Спартак» при этом пять раз попадал в рамку ворот Александра Беленова.
«Уфа» обошла красно-белых в турнирной таблице Премьер-Лиги и поднялась на шестое место. В активе команды Вадима Евсеева 14 очков. «Спартак» опустился на седьмое место. Столичная команда в 10 матчах набрала те же 14 очков. Возглавляют турнирную таблицу чемпионата «Краснодар», «Зенит» и «Ростов», набравшие по 20 очков.
- 20 сентября 2019
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