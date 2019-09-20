Газизов: если «Спартак» захочет пригласить Евсеева, препятствий не будет

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал победу в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

«Победили за счёт командных действий, грамотной установки тренера. Желание игроков тоже сыграло свою роль. Ни одного удара в створ? Ну мы же били по воротам, создавали моменты. Если бы не автогол, мы бы забили, нам воздалось. Возможное увольнение Кононова после нашей победы — не наш вопрос. Решать руководству «Спартака», нам надо набирать очки. Спасибо болельщикам, что пришли в такую не самую хорошую погоду. Они сыграли большую роль. Ставим ли цель теперь попадать в еврокубки? Скоро соберёмся попечительским советом и подумаем. Почему бы и нет. Если «Спартак» решит пригласить Евсеева, то препятствий чинить не будем. Мы будем только горды, что ещё один наш тренер возглавит топовый клуб в РПЛ», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.