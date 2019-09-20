Евсеев: будет два слова об «Уфе» и всё остальное — о «Спартаке». Привет студии!

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал победу в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).
«Поздравления с победой? Вы подождите поздравлять. Смотрите, «Уфа» обыграла «Ростов» — два слова об «Уфе», о «Ростове» 50. Обыграла «Уфа» «Зенит» — два слова об «Уфе», 200 о «Зените». Сейчас мы обыграли «Спартак» — будет два слова об «Уфе», остальное всё про «Спартак». Привет студии «Матч Премьер», — сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер».
«Уфа» обошла красно-белых в турнирной таблице Премьер-Лиги и поднялась на шестое место. В активе команды Вадима Евсеева 14 очков. «Спартак» опустился на седьмое место. Столичная команда в 10 матчах набрала те же 14 очков. Возглавляют турнирную таблицу чемпионата «Краснодар», «Зенит» и «Ростов», набравшие по 20 очков.
- 20 сентября 2019
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