Евсеев — об автоголе Рассказова: наигрывали это

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о победе в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

«Победили „Спартак“ за счёт игры и самоотдачи. А как ещё обыгрывать? Только так нужно обыгрывать любую команду. Насколько происходившее в первом тайме соответствовало ожиданиям? Мы гол забили. То, что наигрывали. Во втором соперник пытался отыграться. Естественно, мы большую часть времени оборонялись. Соперник создавал давление, но где-то помог вратарь, где-то повезло. Но не было таких явных атак возле наших ворот», — сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер».

«Уфа» обошла красно-белых в турнирной таблице Премьер-Лиги и поднялась на шестое место. В активе команды Вадима Евсеева 14 очков. «Спартак» опустился на седьмое место. Столичная команда в 10 матчах набрала те же 14 очков.