Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Саутгемптон» — «Борнмут». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ефремов: Кононову надо дать отдохнуть, вместо него назначить Шалимова

Ефремов: Кононову надо дать отдохнуть, вместо него назначить Шалимова
Футбол / РПЛ 0

Российский актёр театра и кино, болельщик московского «Спартака» Михаил Ефремов прокомментировал поражение красно-белых в выездном матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:1).

«Думаю, Кононову надо дать отдохнуть. Интересно, кто будет вместо него. Кто нужен вместо него «Спартаку»? Я бы выбрал, наверное, Шалимова. Он уже один раз заменил Кононова, и получилось достаточно удачно. Кононов сказал, что верит в себя? Ну посмотрим, верит так верит», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В 11-м туре красно-белые сыграют с «Оренбургом». Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 29 сентября, начало — в 16:30 мск.

Теперь-то Кононов отмучился? «Спартак» снова сыграл бездарно
Никогда такого не было – и вот опять.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент