Ефремов: Кононову надо дать отдохнуть, вместо него назначить Шалимова

Российский актёр театра и кино, болельщик московского «Спартака» Михаил Ефремов прокомментировал поражение красно-белых в выездном матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:1).

«Думаю, Кононову надо дать отдохнуть. Интересно, кто будет вместо него. Кто нужен вместо него «Спартаку»? Я бы выбрал, наверное, Шалимова. Он уже один раз заменил Кононова, и получилось достаточно удачно. Кононов сказал, что верит в себя? Ну посмотрим, верит так верит», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В 11-м туре красно-белые сыграют с «Оренбургом». Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 29 сентября, начало — в 16:30 мск.