Кононов: «Спартак» будет на том месте, на которое рассчитывает

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:1).

«Сегодня мы владели преимуществом. Нам не удались завершающие фазы — точные передачи и завершение. Самый опасный момент был в конце, когда Мельгарехо с одного метра неудачно пробил, попав во вратаря.

Как жить дальше? Работать. Всегда чёрная полоса проходит, наступает белая. Верю, что при соответствующей работе и вере в себя будут успехи, будут победы. «Спартак» будет на том месте, на которое рассчитывает», — сказал Кононов в эфире «Матч Премьер».

«Уфа» обошла красно-белых в турнирной таблице Премьер-Лиги и поднялась на шестое место. В активе команды Вадима Евсеева 14 очков. «Спартак» опустился на седьмое место. Столичная команда в 10 матчах набрала те же 14 очков.