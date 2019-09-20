Гаврилов: поражение «Спартака» не удивило, но увольнение Кононова ничего не даст

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал проигрыш красно-белых в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:1).

«Не удивлён поражением «Спартака». Что касается увольнения Кононова, считаю, это команде ничего не даст. Руководство красно-белых много раз меняло тренеров, а что толку? Проблема «Спартака» кроется в игроках», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

«Уфа» обошла красно-белых в турнирной таблице Премьер-Лиги и поднялась на 6-е место. В активе команды Вадима Евсеева 14 очков. «Спартак» опустился на 7-е место. Столичная команда в 10 матчах набрала те же 14 очков. Возглавляют турнирную таблицу чемпионата «Краснодар», «Зенит» и «Ростов», набравшие по 20 очков.