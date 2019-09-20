Чернышов: «Спартак» деградирует, я мог бы вернуть команду на лидирующие позиции

Бывший тренер и игрок «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал поражение красно-белых в матче 10-го тура РПЛ с «Уфой» (0:1).
«Думаю, эти поражения больше не являются сюрпризом. Команда деградирует. Взяли игроков, которых хотел тренер, но игры нет, а теперь нет и результата. Руководству нужно срочно принимать меры.
Я получил предложение из Греции. В клубе («Спарта». — Прим. «Чемпионата») сменилось руководство и появилась финансовая стабильность, но сейчас у меня другие планы, и я всё объяснил руководителям клуба. Хотя болельщики очень хотят моего возвращения.
Мог бы вернуть «Спартак» на лидирующие позиции? Конечно мог бы. Сейчас есть знания и опыт. Я уже не тот молодой тренер, каким был в 2003 году. Есть понимание, как работать в большом клубе, как выстраивать отношения с руководством и игроками", — цитирует Чернышова Sport24.
- 20 сентября 2019
-
21:24
-
21:23
-
21:12
-
21:01
-
20:50
-
20:39
-
20:36
-
20:28
-
20:26
-
20:23Дасаев: больно за «Спартак» Эксклюзив
-
20:22
-
20:19
-
20:13
-
19:57
-
19:55
-
19:54
-
19:47
-
19:46
-
19:44
-
19:37
-
19:36
-
19:25
-
19:21
-
19:04
-
19:03
-
18:44
-
18:43
-
18:33
-
18:25
-
18:05
-
18:00
-
17:53
-
17:45
-
17:39
-
17:31