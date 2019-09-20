Чернышов: «Спартак» деградирует, я мог бы вернуть команду на лидирующие позиции

Бывший тренер и игрок «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал поражение красно-белых в матче 10-го тура РПЛ с «Уфой» (0:1).

«Думаю, эти поражения больше не являются сюрпризом. Команда деградирует. Взяли игроков, которых хотел тренер, но игры нет, а теперь нет и результата. Руководству нужно срочно принимать меры.

Я получил предложение из Греции. В клубе («Спарта». — Прим. «Чемпионата») сменилось руководство и появилась финансовая стабильность, но сейчас у меня другие планы, и я всё объяснил руководителям клуба. Хотя болельщики очень хотят моего возвращения.

Мог бы вернуть «Спартак» на лидирующие позиции? Конечно мог бы. Сейчас есть знания и опыт. Я уже не тот молодой тренер, каким был в 2003 году. Есть понимание, как работать в большом клубе, как выстраивать отношения с руководством и игроками", — цитирует Чернышова Sport24.