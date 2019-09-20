Дасаев: больно за «Спартак»
Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением о поражении красно-белых в матче 10-го тура РПЛ с «Уфой» (0:1).
«Игру не смотрел, но мне больно за «Спартак», конечно. Трудно сказать, какой есть выход из такой ситуации. Нужно ли увольнять Кононова? Сейчас такие вопросы должен решать президент», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, серия поражений красно-белых в чемпионате России достигла трёх встреч, во всех турнирах — четырёх. До матча с «Уфой» команда Олега Кононова проиграла «Уралу» (1:2) и «Зениту» (0:1) — в РПЛ, «Браге» (1:2) — в ответной встрече раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
«Спартак», набрав 14 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
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20:23Дасаев: больно за «Спартак» Эксклюзив
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