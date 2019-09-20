Маклаков: зачем «Спартаку» такой тренер? Тренер, не верящий в победу?!

Актёр и болельщик московского «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал поражение красно-белых в выездном матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:1).
«К сожалению, я смотрел матч. Не знаю, зачем игроки вообще играют в футбол. Зачем такой тренер «Спартаку»? Тренер, не желающий победы команде, не верящий в неё?! А зачем ему такой «Спартак»?
Уйдёт Кононов сегодня или завтра, толку-то? Надо создавать команду. А красно-белые могут потерять самое главное — болельщиков. К этому всё и идёт. Тренеру и игрокам абсолютно ничего не нужно», — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Спартак», набрав 14 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В 11-м туре красно-белые сыграют с «Оренбургом». Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 29 сентября, начало — в 16:30 мск.
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