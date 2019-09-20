Маклаков: посадил бы игроков «Спартака» в музей и рожами тыкал их в дисплей

Актёр и болельщик московского «Спартака» Алексей Маклаков после поражения красно-белых в выездном матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:1) раскритиковал игроков команды.

«Игрокам, приехавшим из-за рубежа, абсолютно не нужен клуб, они не знают, за какую команду играют. На месте руководства «Спартака» я посадил бы их в нашем музее в кресло, включил им историю клуба и рожами тыкал в дисплей, чтобы они понимали, за какой клуб играют. Очень жаль, что «Спартак» превратили в посмешище», — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В 11-м туре красно-белые сыграют с «Оренбургом». Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 29 сентября, начало — в 16:30 мск.