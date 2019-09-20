Павлюченко: раньше все кричали на Глушакова, а с его уходом стало только хуже

Бывший российский футболист Роман Павлюченко поделился мнением о проблемах московского «Спартака» после поражения красно-белых в выездном матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:1).

«Всех футболистов не выгонишь, поэтому всю вину пытаются свалить на тренера. Рано делать выводы, всё валят на Кононова, футболисты тоже виноваты. Это такая футбольная жизнь — если у команды не идёт игра и команда с таким именем претендует на чемпионство, естественно, появятся слухи об отставке тренера.

Даже специалист уровня Гуса Хиддинка ничего не сделает с этим составом. С такими футболистами, при всём уважении к ним, невозможно решать большие задачи. Не следует всё валить на Кононова: на сборах была одна команда, теперь — другая. Пришли другие игроки, но они не могут за такой короткий срок стать как Месси. На мой взгляд, проблемы в составе, а не в тренере. С таким составом нельзя решать больших задач. За месяц-два невозможно построить игру, наладить командные действия. Но виноват не только тренер.

На этот момент «Уфа» сильнее «Спартака». Все раньше кричали на Глушакова и думали, что с его уходом всё наладится, а стало ещё хуже. На сегодняшний день складывается ощущение, что команда развалилась. «Спартак» — моя любимая команда, и мне больно смотреть со стороны, что с ней происходит", — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.