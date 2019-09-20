Полузащитник «Зенита» Малком получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии на товарищеские матчи с Венесуэлой (10 октября) и Японией (14 октября), сообщается на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола.
Состав команды на эти встречи состоит из 23 игроков.
Вратари: Даниэл Фузато («Рома»), Клейтон («Атлетико Минейро»), Иван («Понте Прета»).
Защитники: Бруно Фукс («Интернасьонал»), Кайо Энрике («Флуминенсе»), Эмерсон («Бетис»), Фелипе Жонатан («Сантос»), Гуга («Атлетико Минейро»), Ибаньес («Аталанта»), Луис Фелипе («Лацио»), Лянко («Торино»).
Полузащитники: Малком («Зенит»), Аллан («Флуминенсе»), Бруно Гимараэш («Атлетико Паранаэнсе»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Мауру Жуниор («Хераклес»), Педринью («Коринтианс»), Вендел («Спортинг»).
Нападающие: Антони («Сан-Паулу»), Матеус Кунья («Лейпциг»), Паулиньо («Байер»), Педро («Фиорентина»), Родриго Гоэс («Реал»).
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