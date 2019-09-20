Самедов: в «Спартаке» общаюсь только с парой человек

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов высказался о неудачных результатах, которые в последнее время демонстрируют красно-белые.

«Ну грустно, что тут сказать, хочется верить, что скоро «Спартак» встанет на победные рельсы. Не знаю, какая сейчас атмосфера в команде, общаюсь только с парой человек, и всё. И то, мы обходим стороной игровые темы. Ребятам нелегко, поэтому я не интересуюсь», — приводит слова Самедова «РБК-Спорт».

35-летний Самедов является воспитанником московского «Спартака». В составе красно-белых выступал с 2002 по 2005 год, а также с 2017 по 2018 год. Также хавбек играл за «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». За сборную России принял участие в 53 матчах, в которых стал автором семи забитых мячей.