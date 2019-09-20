Фарфан подарил Ракитичу футболку «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан опубликовал в своём «инстаграме» совместное фото с хавбеком «Барселоны» Иваном Ракитичем.

«Хорошая встреча с большим другом и братом Иваном Ракитичем. Вспомнили очень много невероятных моментов, которые мы пережили, играя вместе...» — написал в комментарии к снимку перуанский футболист.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Джефферсона Фарфана.

Фарфан и Ракитич выступали вместе за «Шальке-04». Перуанец играл за гельзенкирхенский клуб с 2008 по 2015 год. Хорват провёл в «Шальке-04» четыре года (2007—2011).

Напомним, 5 июля Фарфан перенёс операцию в связи с повреждением хряща коленного сустава. Травму колена футболист получил, находясь в расположении сборной Перу на Кубке Америки.