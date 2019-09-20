Вартапетов — о поражении «Спартака»: Ну как так??? Что ещё нужно поменять?
Бывший руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов кратко прокомментировал поражение красно-белых в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:1).
Вартапетов выложил в своём «инстаграме» фото из ресторана, где он смотрел сегодняшний матч с участием столичной команды. В комментарии к снимку он написал: «Ну как так??? Что ещё нужно поменять?».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Михаила Вартапетова.
«Спартак» опустился на седьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Столичная команда в 10 матчах набрала 14 очков.
Вартапетов пришёл в «Спартак» в декабре 2008 года и стал врачом первой команды красно-белых. В 2013 году он возглавил созданный тогда же медицинский департамент.
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