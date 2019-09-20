Автогол Рассказова и удар Мельгарехо — в видеообзоре матча «Уфа» — «Спартак»

«Уфа» обыграла московский «Спартак» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал защитник «Спартака» Николай Рассказов, отправивший мяч в собственные ворота на 13-й минуте. В конце матча сравнять счёт мог хавбек красно-белых Лоренсо Мельгарехо, но вратарь «Уфы» Александр Беленов спас команду.

Видео можно посмотреть на канале Российской Премьер-Лиги в Rutube.

«Уфа», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — седьмое.

В 11-м туре московская команда на домашнем стадионе примет «Оренбург», а «Уфа» в гостях сыграет с казанским «Рубином». Обе встречи состоятся 29 сентября.