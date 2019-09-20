Юран — о Кононове: если приходишь как пиджак, то ждать иного результата не стоит

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран высказался о ситуации, в которой оказался главный тренер «Спартака» Олег Кононов.

«Он понимал, куда идёт и с какой критикой столкнётся. Знал, что 80% страны будет ждать от команды только положительного результата. А ещё он был осведомлён о задачах и должен был трезво оценивать свои возможности. Иначе это выглядит так: я тренер «Спартака». А что дальше? Если ты приходишь в клуб как пиджак, который можно повесить туда, потом перевесить обратно, то ждать иного результата не приходится.

Становится всё хуже и хуже. С чем это связано? Я говорил об этом ещё в межсезонье. Команда провела неубедительную трансферную кампанию. Игроки, которые пришли, не в состоянии заменить тех, кто был раньше. И вот тут возникает главный вопрос: их хотел Кононов или их купили без его визы? Если инициатива исходила от тренера, то всё что сейчас происходит — это его ошибка. Если это было сделано без его ведома, тоже вопрос: зачем он на это согласился?" — цитирует Юрана RT на русском.