«Ростов» — о матче с «Динамо»: пришла пора выяснить, кто же живёт на дне океана

Футбольный клуб «Ростов» на своей странице в «Твиттере» анонсировал продажу билетов на домашний матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

«Совсем скоро нам предстоит очередное сражение в глубоком океане под названием «Ростов Арена». Пришла пора выяснить, кто же живёт на дне океана», — говорится в сообщении «Ростова».

Фото доступно на странице «Ростова» в «Твиттере».

«Ростов», набрав 20 очков в 9 встречах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» (10) — 11-е.

Матч «Ростов» — «Динамо» состоится в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» 28 сентября, начало — в 16:30 мск.

Следить за положением команд в турнирной таблице Премьер-Лиги можно на «Чемпионате».