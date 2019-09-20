«Ростов» — о матче с «Динамо»: пришла пора выяснить, кто же живёт на дне океана
Футбольный клуб «Ростов» на своей странице в «Твиттере» анонсировал продажу билетов на домашний матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».
«Совсем скоро нам предстоит очередное сражение в глубоком океане под названием «Ростов Арена». Пришла пора выяснить, кто же живёт на дне океана», — говорится в сообщении «Ростова».
Фото доступно на странице «Ростова» в «Твиттере».
«Ростов», набрав 20 очков в 9 встречах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» (10) — 11-е.
Матч «Ростов» — «Динамо» состоится в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» 28 сентября, начало — в 16:30 мск.
Следить за положением команд в турнирной таблице Премьер-Лиги можно на «Чемпионате».
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