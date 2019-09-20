Караваев: в Голландии на ТВ обсуждают комментарии Слуцкого в «Инстаграме»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, что в Нидерландах даже на телевидении уделяют внимание «инстаграму» главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.

«Теперь, когда Слуцкий завёл „Инстаграм“, он может и сам над собой подшучивать. Такая самоирония — это круто! Ну а когда они с Дзюбой начали переписываться, это было очень смешно! Кстати, меня очень удивило, что в Голландии даже на телевидении начали вовсю говорить, что Слуцкий завел страничку в „Инстаграме“. Включаю, а там ещё и комментарии к его постам обсуждают, обращают внимание на самые смешные шутки», — приводит слова Караваева «Матч ТВ».

Напомним, Караваев и Слуцкий работали вместе в «Витессе» на протяжении сезона-2018/19. В начале сентября защитника подписал «Зенит».