Крал: у «Спартака» сильная команда, просто надо прибавлять в некоторых аспектах
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал поражение в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:1).
«Состояние газона не имеет значения. Он для всех одинаковый. Что касается игры, то она похожа на игру в последнем матче. Нам нужно создавать больше опасных моментов. У нас всё хорошо с контролем мяча и единоборствами, но нам нужно быть опаснее в штрафной площади. Мы проиграли несколько матчей, но у нас сильная команда. Нам просто надо прибавлять в некоторых аспектах», — приводит слова Крала Sport24.
После матча с «Уфой» «Спартак» опустился на 7-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В активе красно-белых 14 очков. В следующем туре команда сыграет на своём поле с «Оренбургом» (29 сентября).
Юран — о Кононове: если приходишь как пиджак, то ждать иного результата не стоит
- 21 сентября 2019
-
00:16
-
00:12
- 20 сентября 2019
-
23:54
-
23:53
-
23:37
-
23:37
-
23:26
-
23:23
-
23:02
-
23:00
-
22:49
-
22:37
-
22:19
-
22:19
-
22:01
-
22:00
-
21:43
-
21:40
-
21:24
-
21:23
-
21:12
-
21:01
-
20:50
-
20:39
-
20:36
-
20:28
-
20:26
-
20:23Дасаев: больно за «Спартак» Эксклюзив
-
20:22
-
20:19
-
20:13
-
19:57
-
19:55
-
19:54
-
19:47
Партнерский контент