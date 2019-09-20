Крал: у «Спартака» сильная команда, просто надо прибавлять в некоторых аспектах

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал поражение в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:1).

«Состояние газона не имеет значения. Он для всех одинаковый. Что касается игры, то она похожа на игру в последнем матче. Нам нужно создавать больше опасных моментов. У нас всё хорошо с контролем мяча и единоборствами, но нам нужно быть опаснее в штрафной площади. Мы проиграли несколько матчей, но у нас сильная команда. Нам просто надо прибавлять в некоторых аспектах», — приводит слова Крала Sport24.

После матча с «Уфой» «Спартак» опустился на 7-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В активе красно-белых 14 очков. В следующем туре команда сыграет на своём поле с «Оренбургом» (29 сентября).