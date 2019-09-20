Вальверде: надеемся, Месси наберёт форму и принесёт «Барселоне» результаты

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от выездного матча 5-го тура испанской Примеры с «Гранадой».

«В гостевых встречах мы пока не добиваемся хороших результатов, за что и расплачиваемся. В матче с «Осасуной» мы не смогли победить. Нужно изменить эту тенденцию. Такие встречи могут определять судьбу чемпионата.

«Гранада» хорошо стартовала. Команды-новички опасны на старте. «Гранада» играет энергично и широко действует в нападении. Их успешный старт — результат упорной работы. Мы едем туда за победой.

Посмотрим, займёт ли Дембеле место Фати. Пока они не играли и даже не тренировались вместе. Месси выглядел хорошо в матче с «Боруссией», несмотря на то что ранее не играл. Надеемся, он наберёт форму и принесёт нам результаты», — приводит слова Вальверде Marca.

Матч «Гранада» — «Барселона» состоится в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» завтра, 21 сентября, начало — в 22:00 мск.