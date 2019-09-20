Вальверде: надеемся, Месси наберёт форму и принесёт «Барселоне» результаты

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от выездного матча 5-го тура испанской Примеры с «Гранадой».
«В гостевых встречах мы пока не добиваемся хороших результатов, за что и расплачиваемся. В матче с «Осасуной» мы не смогли победить. Нужно изменить эту тенденцию. Такие встречи могут определять судьбу чемпионата.
«Гранада» хорошо стартовала. Команды-новички опасны на старте. «Гранада» играет энергично и широко действует в нападении. Их успешный старт — результат упорной работы. Мы едем туда за победой.
Посмотрим, займёт ли Дембеле место Фати. Пока они не играли и даже не тренировались вместе. Месси выглядел хорошо в матче с «Боруссией», несмотря на то что ранее не играл. Надеемся, он наберёт форму и принесёт нам результаты», — приводит слова Вальверде Marca.
Матч «Гранада» — «Барселона» состоится в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» завтра, 21 сентября, начало — в 22:00 мск.
- 21 сентября 2019
-
00:16
-
00:12
- 20 сентября 2019
-
23:54
-
23:53
-
23:37
-
23:37
-
23:26
-
23:23
-
23:02
-
23:00
-
22:49
-
22:37
-
22:19
-
22:19
-
22:01
-
22:00
-
21:43
-
21:40
-
21:24
-
21:23
-
21:12
-
21:01
-
20:50
-
20:39
-
20:36
-
20:28
-
20:26
-
20:23Дасаев: больно за «Спартак» Эксклюзив
-
20:22
-
20:19
-
20:13
-
19:57
-
19:55
-
19:54
-
19:47