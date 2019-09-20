«Шальке-04» обыграл «Майнц» и поднялся на второе место в таблице Бундеслиги
В матче 5-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал «Майнц». Встреча состоялась в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал полузащитник «Шальке-04» Суат Сердар, отличившийся на 36-й минуте. В середине второго тайма счёт сравнял нападающий «Майнца» Карим Онисиво. Победу команде из Гельзенкирхена принёс хавбек Амин Арит, отправивший мяч в ворота соперника на 89-й минуте.
«Шальке-04», набрав 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Майнц» (3) — 16-е.
В 6-м туре немецкого первенства «Шальке-04» на выезде сыграет с «РБ Лейпциг», а «Майнц» дома примет «Вольфсбург». Оба матча состоятся 28 сентября.
Германия - Бундеслига. 5-й тур
20 сентября 2019, пятница. 21:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Окончен
2 : 1
Майнц
Майнц
1:0 Сердар – 36' 1:1 Онисиво – 74' 2:1 Арит – 89'
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