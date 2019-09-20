«Шальке-04» обыграл «Майнц» и поднялся на второе место в таблице Бундеслиги

В матче 5-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал «Майнц». Встреча состоялась в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Шальке-04» Суат Сердар, отличившийся на 36-й минуте. В середине второго тайма счёт сравнял нападающий «Майнца» Карим Онисиво. Победу команде из Гельзенкирхена принёс хавбек Амин Арит, отправивший мяч в ворота соперника на 89-й минуте.

«Шальке-04», набрав 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Майнц» (3) — 16-е.

В 6-м туре немецкого первенства «Шальке-04» на выезде сыграет с «РБ Лейпциг», а «Майнц» дома примет «Вольфсбург». Оба матча состоятся 28 сентября.