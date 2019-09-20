«Осасуна» поделила очки с «Бетисом», доведя серию без поражений до 5 матчей

В матче 5-го тура чемпионата Испании «Осасуна» и «Бетис» сыграли вничью — 0:0. Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне.

Хозяева поля активнее действовали у ворот соперника, нанеся 11 ударов против семи у гостей. Также они чаще попадали в створ — 5 ударов против двух у «Бетиса».

«Осасуна» вместе с «Севильей», «Реалом» и «Атлетиком» остаются единственными командами, которые ещё не проигрывали в текущем розыгрыше Примеры. В активе команды из Памплоны 1 победа и 4 ничьих. Она занимает 8-е место в турнирной таблице первенства. «Бетис» набрал 5 очков и занимает 13-е место.

В следующем туре «Осасуна» в гостях будет противостоять «Реалу» (25 сентября). «Бетис» днём ранее дома примет «Леванте».