Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Саутгемптон» на своём поле проиграл «Борнмуту» в матче АПЛ

«Саутгемптон» на своём поле проиграл «Борнмуту» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Борнмут». Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Первый мяч забил защитник «Борнмута» Натан Аке на 10-й минуте после передачи защитника Диего Рико. До перерыва преимущество гостей увеличил хавбек Гарри Уилсон, голевой пас отдал полузащитник Филип Биллинг. На 53-й минуте хавбек «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус сократил разницу в счёте, реализовав пенальти. В конце встречи ещё один мяч в ворота хозяев отправил нападающий Каллум Уилсон.

«Борнмут», набрав 10 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Саутгемптон» (7) — 10-е.

В 7-м туре АПЛ «Борнмут» на своём поле примет «Вест Хэм Юнайтед», а «Саутгемптон» в гостях встретится с «Тоттенхэм Хотспур». Оба матча состоятся 28 сентября.

Англия - Премьер-лига. 6-й тур
20 сентября 2019, пятница. 22:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 3
Борнмут
Борнмут
0:1 Аке – 10'   0:2 Уилсон – 35'   1:2 Уорд-Праус – 53' (пен)   1:3 Уилсон – 90+5'
Мы думали, что Венгер уйдёт и «Арсенал» станет другим. Мы ошиблись!
Стогниенко грустит.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент