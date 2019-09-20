«Саутгемптон» на своём поле проиграл «Борнмуту» в матче АПЛ

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Борнмут». Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Первый мяч забил защитник «Борнмута» Натан Аке на 10-й минуте после передачи защитника Диего Рико. До перерыва преимущество гостей увеличил хавбек Гарри Уилсон, голевой пас отдал полузащитник Филип Биллинг. На 53-й минуте хавбек «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус сократил разницу в счёте, реализовав пенальти. В конце встречи ещё один мяч в ворота хозяев отправил нападающий Каллум Уилсон.

«Борнмут», набрав 10 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Саутгемптон» (7) — 10-е.

В 7-м туре АПЛ «Борнмут» на своём поле примет «Вест Хэм Юнайтед», а «Саутгемптон» в гостях встретится с «Тоттенхэм Хотспур». Оба матча состоятся 28 сентября.