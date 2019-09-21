«Уфа» показала эмоции в раздевалке после победы над «Спартаком»

«Уфа» показала свою раздевалку после победы в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1). Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал защитник «Спартака» Николай Рассказов, отправивший мяч в собственные ворота на 13-й минуте матча.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Уфы».
«Уфа», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — седьмое.
В 11-м туре московская команда на домашнем стадионе примет «Оренбург», а «Уфа» в гостях сыграет с казанским «Рубином». Обе встречи состоятся 29 сентября.
Посмотреть полное расписание матчей Премьер-Лиги сезона-2019/20 можно на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.
- 21 сентября 2019
-
00:16
-
00:12
- 20 сентября 2019
-
23:54
-
23:53
-
23:37
-
23:37
-
23:26
-
23:23
-
23:02
-
23:00
-
22:49
-
22:37
-
22:19
-
22:19
-
22:01
-
22:00
-
21:43
-
21:40
-
21:24
-
21:23
-
21:12
-
21:01
-
20:50
-
20:39
-
20:36
-
20:28
-
20:26
-
20:23Дасаев: больно за «Спартак» Эксклюзив
-
20:22
-
20:19
-
20:13
-
19:57
-
19:55
-
19:54
-
19:47