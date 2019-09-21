Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Евсееву не понравился вопрос о Вомбергаре после победы в матче со «Спартаком»

Евсееву не понравился вопрос о Вомбергаре после победы в матче со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на пресс-конференции после домашнего матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:0) неохотно прокомментировал игру нападающего команды Андреса Вомбергара.

— Вомбергар хорошо вышел сегодня. Его физические кондиции позволят ему выйти в следующем матче в стартовом составе?
 — А мне не понравилось, как он вышел. Как выходят на такую погоду? С такими шипами. Пять раз поскользнулся. То, что он вышел, значит он готов. Будем дальше его рассматривать. Стоп. Вопросы какие-нибудь бывают другие у вас, а не об Вомбергаре?

— А вы можете нормально отвечать?
 — Я вам нормально отвечаю.

— Я тоже. Нормальный вопрос.
— Спасибо.

Видео можно посмотреть на канале «Уфы» в YouTube.

«Уфа», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Теперь-то Кононов отмучился? «Спартак» снова сыграл бездарно
Никогда такого не было – и вот опять.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент