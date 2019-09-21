Евсееву не понравился вопрос о Вомбергаре после победы в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на пресс-конференции после домашнего матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:0) неохотно прокомментировал игру нападающего команды Андреса Вомбергара.

— Вомбергар хорошо вышел сегодня. Его физические кондиции позволят ему выйти в следующем матче в стартовом составе?

— А мне не понравилось, как он вышел. Как выходят на такую погоду? С такими шипами. Пять раз поскользнулся. То, что он вышел, значит он готов. Будем дальше его рассматривать. Стоп. Вопросы какие-нибудь бывают другие у вас, а не об Вомбергаре?

— А вы можете нормально отвечать?

— Я вам нормально отвечаю.

— Я тоже. Нормальный вопрос.

— Спасибо.

Видео можно посмотреть на канале «Уфы» в YouTube.

«Уфа», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.