«Саутгемптон» — «Борнмут» — 1:3: видеообзор матча, все голы и лучшие моменты

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» проиграл «Борнмуту». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Итоговый счёт матча — 1:3.

Первый мяч во встрече был забит на 10-й минуте. Отличился Натан Аке после передачи Диего Рико. На 35-й минуте преимущество гостей в счёте закрепил Гарри Уилсон, ассист на счету Филипа Биллинга. На 53-й минуте Джеймс Уорд-Праус, реализовав пенальти, один гол отыграл. Однако уже в самом конце матча гости забили третий мяч, его автором стал Каллум Уилсон.

«Борнмут», набрав 10 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Саутгемптон» (7) — 10-е.

В 7-м туре АПЛ «Борнмут» на своём поле примет «Вест Хэм Юнайтед», а «Саутгемптон» в гостях встретится с «Тоттенхэм Хотспур». Оба матча состоятся 28 сентября.