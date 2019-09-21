Курбис: Азар — не локомотив, а прицеп. Он перешёл в «Реал» с 6-7 кг лишнего веса

Французский тренер Роллан Курбис раскритиковал полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара за матч группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (0:3).

«С точки зрения усиления Азар воспринимался как локомотив, который может повести команду за собой. Но на деле он оказался прицепом. Он прибыл в расположение клуба для прохождения предсезонной подготовки с 6-7 кг лишнего веса. Если он настолько ленив, он никогда не должен был оказаться в „Реале“, — приводит слова Курбиса Marca со ссылкой на RMC Sport.

Азар перешёл в «Реал» минувшим летом из «Челси». Его трансфер обошёлся «Королевскому клубу» в € 100 млн. Он подписал со «сливочными» контракт до лета 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 2 матчах на клубном уровне, результативными действиями не отметился.