Селюк: не могу понять многомиллионные траты «Спартака» якобы в укрепление

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал поражение московского «Спартака» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:1).

«Спартак» очень разочаровал. Не могу понять многомиллионные траты якобы в укрепление, а на самом деле в ослабление. Если эти команды («Спартак» и «Уфу». – Прим. «Чемпионата») переодеть майками, то они ничем не отличаются друг от друга. Грустно», – написал Селюк в своём «твиттере».

«Уфа», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (14) — седьмое.

В 11-м туре московская команда на домашнем стадионе примет «Оренбург», а «Уфа» в гостях сыграет с казанским «Рубином». Обе встречи состоятся 29 сентября.