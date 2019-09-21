Видич: ван Дейк — один из лучших защитников в мире

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич поделился мнением о голландском игроке обороны «Ливерпуля» Вирджиле ван Дейке, который является претендентом на «Золотой мяч».

«Прошлый сезон для ван Дейка по праву стал лучшим. Он один из лучших защитников в мире и регулярно это демонстрирует. Совершенно ясно, что и в этом сезоне «Ливерпуль» будет бороться за победу во всех турнирах. Сейчас ван Дейку нужно набирать форму и сохранять уверенность в себе. Мне опредёленно нравится, как он играет, он топ-игрок», — приводит слова Видича Sky Sports.

Ван Дейк перебрался в Англию в 2015 году, подписав контракт с «Саутгемптоном». В январе 2018 года Вирджила за рекордные на тот момент € 84,5 млн выкупил «Ливерпуль».