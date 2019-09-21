Видич: ван Дейк — один из лучших защитников в мире
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич поделился мнением о голландском игроке обороны «Ливерпуля» Вирджиле ван Дейке, который является претендентом на «Золотой мяч».
«Прошлый сезон для ван Дейка по праву стал лучшим. Он один из лучших защитников в мире и регулярно это демонстрирует. Совершенно ясно, что и в этом сезоне «Ливерпуль» будет бороться за победу во всех турнирах. Сейчас ван Дейку нужно набирать форму и сохранять уверенность в себе. Мне опредёленно нравится, как он играет, он топ-игрок», — приводит слова Видича Sky Sports.
Ван Дейк перебрался в Англию в 2015 году, подписав контракт с «Саутгемптоном». В январе 2018 года Вирджила за рекордные на тот момент € 84,5 млн выкупил «Ливерпуль».
Ван Дейк опроверг слухи о продлении контракта с «Ливерпулем»
- 21 сентября 2019
-
04:39
-
03:54
-
02:51
-
02:35
-
02:02
-
01:47
-
01:29
-
01:02
-
00:40
-
00:33
-
00:16
-
00:12
- 20 сентября 2019
-
23:54
-
23:53
-
23:37
-
23:37
-
23:26
-
23:23
-
23:02
-
23:00
-
22:49
-
22:37
-
22:19
-
22:19
-
22:01
-
22:00
-
21:43
-
21:40
-
21:24
-
21:23
-
21:12
-
21:01
-
20:50
-
20:39
-
20:36
Партнерский контент