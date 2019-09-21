Кикнадзе — о Баринове: Дима — лидер «Локо», играет на максимуме даже через боль

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе похвалил полузащитника команды Дмитрия Баринова, который стал одним из главных героев матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Байером», окончившегося победой «железнодорожников» со счётом 2:1. Решающий мяч забил Баринов.
«Дима — молодец. Баринов — настоящий боец. Всегда играет на максимуме даже через боль. Он лидер команды. Приятно, что у нас в составе есть такие игроки», — приводят слова Кикнадзе «Известия».
Обыграв леверкузенскую команду, «Локомотив» набрал 3 очка и поднялся на 1-е место в турнирной таблице группы D. «Байер» — на 4-м месте. Соперниками «Локомотива» и «Байера» по группе D являются туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико», набравшие по одному баллу, сыграв между собой вничью со счётом 2:2.
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