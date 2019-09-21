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Шевченко назвал состав Украины на матчи Евро-2020 с Португалией и Литвой

Шевченко назвал состав Украины на матчи Евро-2020 с Португалией и Литвой
Футбол / Евро-2020 0

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко назвал футболистов, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 против национальных команд Литвы и Португалии.

В состав украинцев вошли следующие игроки:

вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Вальядолид»);

защитники: Сергей Кривцов («Шахтер»), Сергей Болбат («Шахтер»), Николай Матвиенко («Шахтер»), Александр Караваев (Динамо), Никита Бурда (Динамо), Виталий Миколенко («Динамо»), Игорь Пластун («Гент»), Эдуард Соболь («Брюгге»);

полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Евгений Коноплянка («Шахтер»), Тарас Степаненко («Шахтер»), Марлос («Шахтер»), Руслан Малиновский («Аталанта»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Виктор Цыганков («Динамо»), Виталий Буяльский («Динамо»);

нападающие: Роман Яремчук («Гент»), Жуниор Мораес («Шахтер»).

В список запасных вошли: Сергей Сидорчук («Динамо»), Владимир Шепелев («Динамо»), Артем Беседин («Динамо»), Виктор Коваленко («Шахтер»), Роман Безус («Гент»), Евгений Шахов («Лечче»).

Сборная Украины с 13 очками возглавляет группу B, опережая идущую второй Португалию на 5 баллов. Однако команда Фернанду Сантуша сыграла на одну игру меньше.

Матч Украина — Литва состоится 11 октября, а поединок Украина — Португалия пройдет 14 октября.

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