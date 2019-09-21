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Кака: в «Реале» увидим много магии от Азара

Кака: в «Реале» увидим много магии от Азара
Футбол / Испания 0

Бывший игрок «Реала» Кака считает, что бельгийский полузащитник Эден Азар сможет добиться успеха в «Королевском клубе».

«Он очень хорош, в Испании у него будет немного больше пространства, нежели в Англии. У него будет шанс показать себя, когда он адаптируется к футболу в Испании. Мы увидим много магии от Азара.

Думаю, нам повезло, что мы могли наблюдать, как Месси и Роналду соперничали друг с другом. Было действительно очень приятно наблюдать за этим.

Сейчас интересно смотреть, как «Реал» собирается справиться с «Барселоной», как он будет снова пытаться выиграть чемпионат. И, конечно, Азар станет одним из ключевых игроков «Реала». Посмотрим, сможет ли Азар конкурировать с Месси", — цитирует Кака Fox Sports Asia со ссылкой на Omnisport.

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