Почеттино: не верю, что нынешний состав «Тоттенхэма» лучший из тех, что были

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился мнением о нынешнем составе лондонской команды.



«Выводы будем делать по итогам сезона. На данный момент не верю, что нынешний состав „Тоттенхэма“ лучший из тех, которые у меня были. Однако, думаю, общественность обращает внимание только на результаты. Конечно, легко говорить, что „Тоттенхэм“ был лучше в прошлом сезоне, потому что мы вышли в финал Лиги чемпионов. Посмотрим, сможем ли мы это повторить или завоевать какой-нибудь трофей. Тогда можно будет сравнивать прошлый и нынешний составы», — приводит слова Почеттино Goal.com.



«Тоттенхэм» набрал 8 очков в 5 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 15 очков в 5 матчах.

«Тоттенхэм» упустил победу над «Олимпиакосом» в матче ЛЧ, ведя в счёте в 2 мяча