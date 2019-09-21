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Лэмпард: Моуринью повлиял на меня больше всех, но не хочу копировать его

Лэмпард: Моуринью повлиял на меня больше всех, но не хочу копировать его
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, кто из наставников оказал на него наибольшее влияние в карьере.

«Все тренеры, под чьим руководством играл, оказали на меня влияние. Вероятно, Жозе Моуринью повлиял на меня больше всех. Я работал под его руководством, когда мои выступления и мировоззрение стали лучше. Это придавало уверенности.

Поэтому сейчас стараюсь так же работать со своими игроками. Налаживаю личные отношения с футболистами, чтобы придать им уверенности и сделать их лучше. Да, я многое перенял у Жозе, но, конечно же, не хочу его копировать, потому что я это я», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

Напомним, Моуринью возглавлял «Челси» с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год. Португальский специалист трижды приводил «Челси» к титулу чемпионов Англии.

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