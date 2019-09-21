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Появилось фото формы «Барселоны» на сезон-2020/21

Появилось фото формы «Барселоны» на сезон-2020/21
Футбол / Испания 0

Стало известно, как будет выглядеть домашняя игровая форма «Барселоны» в следующем сезоне.

Как сообщает Sport.es, сине-гранатовые и их технический спонсор Nike уже согласовали внешний вид экипировки команды на домашние матчи сезона-2020/21. Форма была создана по аналогии с той, в которой каталонцы выступали в сезоне-1919/20. Традиционные для клуба синие и гранатовые вертикальные полосы будут разделены жёлтыми вставками.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Sport.es.

После четырёх туров «Барселона» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе сине-гранатовых 7 очков. Сегодня, 21 сентября, в матче 5-го тура Примеры каталонцы встретятся с «Гранадой». Встреча пройдёт на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде. Начало матча — в 22:00 мск.

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