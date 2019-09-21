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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андерсон завершил карьеру в 31 год

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андерсон завершил карьеру в 31 год
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон завершил профессиональную карьеру в 31 год. Последним клубом бразильца стал турецкий «Адана Демирспор».

«Андерсон продуктивно провёл предсезонную подготовку, но не прошёл в основной состав «Адана Демирспор». Он получил другую работу и решил завершить игровую карьеру. В дальнейшем Андерсон продолжит работать на благо клуба», — приводит слова президента турецкого клуба Мурата Санчака Goal.com.

Ожидается, что прощальный матч Андерсона состоится 12 октября, когда «Адана Демирспор» встретится с «Бешикташем».

Андерсон начал игровую карьеру в «Гремио». В 2007 году бразильский полузащитник перешёл в «Манчестер Юнайтед». Вместе с английской клубом Андерсон выиграл Лигу чемпионов в 2008 году.

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