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Поляк забил победный гол и вдруг заплакал. Он никому не сказал о смерти отца

Поляк забил победный гол и вдруг заплакал. Он никому не сказал о смерти отца
Футбол / Прочие турниры 0

В матче второго по силе дивизиона США USL между «Сакраменто Репаблик» и «Рио Гранде Валлей» случился эмоциональный эпизод, который обратил на себя внимание СМИ.

На 81-й минуте встречи польский форвард хозяев Дарек Формелла, вышедший на замену 17 минутами ранее, забил гол, счёт стал 2:1. После результативного удара 23-летний нападающий сделал несколько шагов, опустился на колени и расплакался.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Сакраменто Репаблик».

Оказалось, за несколько часов до матча у него от рака умер отец. Футболист, прибыв на игру, не сообщил никому в команде об утрате. Партнёрам по команде о личной трагедии Формелла рассказал прямо на поле сразу же после забитого мяча.

Отметим, матч «Сакраменто Репаблик» с «Рио Гранде Валлей» так и завершился со счётом 2:1.

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