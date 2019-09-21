Ребич дисквалифицирован на 5 еврокубковых матчей за оскорбление рефери

Нападающий «Милана» Анте Ребич, права на которого принадлежат франкфуртскому «Айнтрахту», дисквалифицирован на 5 матчей под эгидой УЕФА, сообщает AP.
Напомним, в конце первого тайма ответного матча квалификационного матча Лиги Европы «Айнтрахт» — «Страсбург» (3:0) Ребич получил прямую красную карточку, после чего оскорбил главного арбитра встречи. Также на два еврокубковых матча был отстранён спортивный директор немецкой команды Бруно Хюбнер, признанный виновным в использовании ненормативной лексики в адрес официальных лиц встречи.
Напомним, Ребич перешёл из «Айнтрахта» в «Милан» на правах аренды 2 сентября текущего года. Итальянский клуб арендовал футболиста на два года. «Милан» заплатил за аренду € 5 млн. В 2018 году Ребич в составе сборной Хорватии стал серебряным призёром чемпионата мира.
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