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Ребич дисквалифицирован на 5 еврокубковых матчей за оскорбление рефери

Ребич дисквалифицирован на 5 еврокубковых матчей за оскорбление рефери
Футбол / Лига Европы 0

Нападающий «Милана» Анте Ребич, права на которого принадлежат франкфуртскому «Айнтрахту», дисквалифицирован на 5 матчей под эгидой УЕФА, сообщает AP.

Напомним, в конце первого тайма ответного матча квалификационного матча Лиги Европы «Айнтрахт» — «Страсбург» (3:0) Ребич получил прямую красную карточку, после чего оскорбил главного арбитра встречи. Также на два еврокубковых матча был отстранён спортивный директор немецкой команды Бруно Хюбнер, признанный виновным в использовании ненормативной лексики в адрес официальных лиц встречи.

Напомним, Ребич перешёл из «Айнтрахта» в «Милан» на правах аренды 2 сентября текущего года. Итальянский клуб арендовал футболиста на два года. «Милан» заплатил за аренду € 5 млн. В 2018 году Ребич в составе сборной Хорватии стал серебряным призёром чемпионата мира.

Форвард «Айнтрахта» Ребич перешёл в «Милан»
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