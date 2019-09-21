Миланское дерби пройдёт под девизом против расизма

«Милан» на своём официальном сайте объявил, что сегодняшнее дерби с «Интером» в чемпионате Италии пройдёт под девизом против расизма.

В стане «россонери» уже была создана группа из представителей клуба, которая разработает программу мероприятий по повышению осведомлённости, отслеживанию и борьбе с расистским поведением болельщиков в социальных сетях и на стадионе. «Милан» решил ускорить запуск этой инициативы после ряда громких событий в последние недели, которые привели к негативным отзывам в вопросах проявления расизма как в Италии, так и за рубежом.

Акция будет запущена на домашнем матче с «Интером». Встреча будет позиционироваться как «Дерби против расизма». Перед матчем игроки обеих команд соберутся вместе, чтобы сфотографироваться и обратить внимание на имеющуюся проблему.