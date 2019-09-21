«Ахмат» — «Крылья Советов»: прямой эфир матча начнётся 21 сентября в 14:00

Сегодня, 21 сентября, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 14600 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Крылья Советов» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В роли его ассистентов выступят Николай Ерёмин (Москва) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).
С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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